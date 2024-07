Gelado e cremoso, o sorvete é um dos doces mais famosos e consumidos do mundo, tendo mais versões do que se pode contabilizar e também inúmeras combinações de sabores. Entre as opções diversas dessa sobremesa gelada existentes está a criada pela marca Cellato, em Shibuya, no Japão, registrada pelo Guinness World Records desde março de 2023 como o sorvete mais caro do mundo até agora.

Quanto custa?

O sorvete leva o nome de Byakuya, e custa nada menos que 873.400 ienes japoneses o que equivale a R$ 30.953,21, de acordo com a cotação desta quinta-feira, 18.

O que leva?

Um dos fatores que justificam o alto valor do Byakuya são os ingredientes utilizados em seu preparo. O sorvete é feito com queijos naturais, e acompanha folhas de ouro comestível com raras trufas brancas.

Sorvete caseiro

Embora a marca Cellato seja a única que pode oferecer a experiência do sorvete mais caro do mundo, ainda dá para se aproximar experimentando sorvete de queijo, um sabor pouco comum, mas delicioso e que pode acompanhar outros doces. O chef Luca Gozzani elaborou uma receita exclusiva de sorvete caseiro de queijo com tortino de goiaba, e você pode conferir o passo a passo para reproduzir em casa aqui.