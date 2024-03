Revelado o melhor suco de uva integral do mercado

O Paladar Testou chegou a mais uma de suas edições, desta vez para avaliar um produto que é amplamente consumido por boa parte dos brasileiros: o suco de uva integral. É válido salientar que o teste se propôs a um recorte específico. No mercado, encontram-se à venda sucos de três tipos, cuja diferenças não estão apenas no valor, mas também nos elementos de composição.

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a classificação de bebidas não alcoólicas à base de frutas é de refresco, para os líquidos que possuem até 30% de suco natural; néctar, com 50%; e integral, feito inteiramente com o suco da fruta - neste caso, de uvas -, sem adição de água, açúcar ou outro ingrediente. O teste se propõe a analisar e comparar produtos pertencentes à última categoria.

Ao todo, foram reunidas 10 das principais marcas do suco, e suas amostras foram testadas às cegas (isto é, as amostras foram distribuídas em copos transparentes identificados apenas por números) pelos especialistas Suzana Barelli, Lua Sampaio, Rafaela Xavier e Gabriel Bocchese, que nortearam suas análises com base em aspectos como sabor, aroma e coloração.

O resultado foi organizado em uma lista classificatória e o primeiro lugar foi ocupado pela marca Casa Madeira, que faz parte do Grupo Famiglia Valduga. Seu suco de uva integral apresenta frescor e acidez equilibrada, com nível de doçura na medida certa, boa presença de taninos, aroma marcante e agradável, além do sabor acentuado de uva que perdura.

O ranking completo pode ser conferido na matéria ‘Qual é o melhor suco de uva integral do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.