Suco de uva ou uma taça de vinho: o que é melhor?

O sabor uva de um suco é uma das alternativas populares do mercado, que aparece entre as opções de um café da manhã ou para complementar um almoço. Visualmente, o suco de uva pode até lembrar um vinho, e há quem pergunte qual opção é melhor apostar.

Antigamente, o vinho era considerado um aliado à saúde, mas, segundo a matéria de Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde, esse cenário está mudando, principalmente pela presença de álcool na composição do vinho.

Não é que o vinho perdeu os benefícios, mas o impacto do álcool deve ser considerado nessa comparação, que não está presente no suco. Além disso, o suco ainda apresenta as vantagens da uva, ao oferecer vitaminas, ácidos fenólicos e sais mineiras.

Assim, considerando o álcool, o suco de uva é a melhor alternativa quando comparado com o vinho, especialmente pela ausência do álcool e por conter uma fruta muito benéfica como protagonista.

É qualquer suco de uva?

No entanto, não é qualquer suco de uva que aproveita essas vantagens. É necessário escolher o suco de uva integral, principalmente porque essa produção exclui a adição de açúcares e conservantes, englobando tudo o que o suco tem a oferecer.

Qual é o melhor suco de uva integral?

Os jurados se reuniram para avaliarem as melhores marcas de sucos de uva integrais encontrados nos mercados. FOTO LEO MARTINS - ESTADAO Foto: LEO MARTINS

Para te ajudar ainda mais na escolha do suco de uva, o Paladar testou dez marcas populares dos supermercados, avaliando cada uma delas quanto ao aroma e sabor, com a ajuda de especialistas. Com isso, uma marca saiu campeã:

Melhor suco de uva integral do mercado

A marca Casa Madeira apresentou o melhor suco de uva integral na opinião de especialistas, com um produto de sabor equilibrado entre frescor, taninos e acidez, além de ser encorpado, potente e ter um aroma agradável. Veja o teste completo para conferir todas as marcas avaliadas.