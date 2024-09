Descubra os benefícios pouco conhecidos da uva passa e saiba como incluí-la em suas receitas

As frutas secas são frutas desidratadas que preservam nutrientes e intensificam o sabor. Elas são ricas em fibras, vitaminas e antioxidantes, tornando-se uma opção saudável para lanches. Contudo, por muito tempo foram vistas como opções calóricas já que apresentam um alto teor de concentração de açúcar.

No entanto, pesquisadores chineses reavaliaram informações de estudos britânicos e concluíram que o consumo de frutas secas pode ajudar a reduzir o risco do diabetes tipo 2. Segundo o Estadão, esse distúrbio metabólico, caracterizado pela função prejudicada da insulina e níveis elevados de açúcar no sangue, está por trás de danos cardiovasculares, renais, nos olhos, entre outros.

Para a nutricionista Gabriela Mieko, do Espaço Einstein do Hospital Israelita Albert Einstein, a metodologia utilizada fortalece a confiabilidade dos resultados. Para incluir frutas desidratadas no dia a dia, de forma saudável, especialmente no caso de pessoas com diabetes, o mais importante é observar o tamanho da porção e evitar consumi-las de maneira isolada para evitar picos de glicemia.

Uva passa

Uva passa: conheça os benefícios do alimento para a sua saúde. Foto: Pixabay

Entre os exemplos de frutas secas, a uva passa é uma alternativa para incluir nas receitas do dia a dia. Inclusive, o destaque aqui é o resveratrol, substância que blinda as artérias. Ela costuma invadir muitas receitas no final de ano, mas nem sempre é bem-vinda nessa situação.

Receitas

Bolo de banana com uva-passa

Aprenda a fazer um bolo de banana com uva-passa para seu café da tarde Foto: Vitória Magalhães | Anhembi Morumbi

Essa receita é uma oportunidade para você sair um pouco da mesmice na hora da dieta. Usando a uva passa e farinha de aveia, o passo a passo se torna rápido e fácil. Saiba mais neste link.

Arroz com frango, amêndoas e uva passa

Arroz com frango, amêndoas e uva passa Foto: Giulia Howard/Estadão

Comidinha típica de natal, mas que combina também com uma jantar mais especial. Surpreenda a família com esse arroz sem igual que fica uma delícia quando cozinhado em caldo de frango. Modo de preparo completo disponível neste link.

Cookie de maçã com passas

Cookie de maçã com passas da chef Lu Bonometti Foto: Antônio Rodrigues

Mais uma delicia que vai explorar diferentes formas de fazer um cookie. Em uma receita fácil e rápida para incluir na lancheira das crianças ou para comer de lanche da tarde. Ficou curioso? Saiba mais neste link.