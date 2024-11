Os sucos são ótimas formas de garantir os nutrientes necessários para o corpo, pois unem a hidratação com as frutas e outros elementos ricos em vitaminas, minerais e fibras. E uma boa opção de bebida refrescante, deliciosa e benéfica para a saúde é o suco de laranja com folha de amora.

Assim como a amora, a folha dela tem inúmeros benefícios, como a ação anti-idade na pele. No entanto, vale destacar que isso só é possível quando o seu consumo é aliado a uma dieta saudável. Para inseri-la no seu dia a dia, que tal preparar um suco rico em vitamina C que combina essa folha com a laranja e o limão?

A receita simples é da nutricionista Aline Braz. Confira a seguir os benefícios dessa bebida potente:

Benefícios da laranja

A laranja é rica em vitaminas e flavonoides cítricos, que podem ajudar com ação anti-inflamatória e antioxidante no organismo, segundo a matéria de Luiza Pollo, na editoria de Bem-estar do Estadão.

Benefícios da folha de amora

Já a folha de amora auxilia na regulação de índices hormonais, atua como anti-idade na pele pelo fato de conter fitoestrógenos e auxilia no fortalecimento do sistema imunológico. A presença de ferro na sua composição também ajuda a evitar a anemia, como destaca o conteúdo ”Guia da Amora: nutricionista explica os benefícios da fruta e como inseri-la na dieta”.

Ingredientes

Para o suco de laranja com folha de amora, você vai precisar somente de 1 unidade de laranja, 1 colher de sopa da folha de amora seca, 150 ml de água e 1 limão espremido.

Preparo

O preparo deste suco é simples e você vai usar apenas um liquidificador. Basta colocar a folha de amora, a laranja descascada, a água e o suco do limão espremido no copo do eletrodoméstico e deixar bater até que se torne um líquido homogêneo. Sirva o suco logo em seguida e coe se achar necessário. No entanto, a nutricionista explica que para ter todos os benefícios, o ideal é não coar. Veja a receita completa.