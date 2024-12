O que o suco de romã pode fazer pela sua saúde? Veja mais receitas

A romã é uma fruta com aspecto místico e dizem que ela traz sorte quando consumida no Ano Novo ou Dia de Reis. Mais do que sorte, porém, ela apresenta benefícios à saúde. Cientistas apontam que o suco desse fruto é capaz de ajudar a combater o câncer de próstata.

Segundo um estudo publicado Clinical Cancer Research, o consumo de suco de romã contribui para a redução das células da doença, como mostra a matéria publicada no Estadão.

Pesquisa

Pesquisadores do Centro Oncológico Jonsson da Universidade da Califórnia descobriram que o suco dessa fruta freia a proliferação das células do câncer de próstata e promove a morte delas. Além disso, após uma intervenção cirúrgica, o suco de romã pode ajudar a reduzir o antígeno prostático específico (APE) que é o marcador da doença.

Embora a descoberta seja importante, é necessário fazer mais estudos para comprovar o desempenho da fruta contra a doença.

Receitas com romã

Agora que você já sabe como o suco de romã pode ser bom para saúde, que tal conferir outras receitas com a fruta para testar em casa? Confira abaixo:

Salada de grãos

De sabor incomum, essa salada traz toques ácidos, adocicados e salgados, ao mesmo tempo, sendo uma opção refrescante para os dias mais quentes. Veja a receita completa.

Berinjelas com romã

As berinjelas sempre costumam aparecer em entradas, acompanhamentos ou até mesmo em saladas. Quando misturadas com a romã ficam ainda mais deliciosas. Veja a receita completa.

Arroz com pernil e romã

Esse prato com arroz vai te surpreender ao juntar o pernil com romã. A combinação fica deliciosa, já que o doce da fruta acompanha perfeitamente o sabor da carne. Veja a receita completa.

Ritual de Ano Novo

Acredita-se que cada semente da romã representa um mês do ano e, ao saboreá-las, as pessoas atraem prosperidade e abundância para os meses que virão.

No ritual, realizado durante a virada de ano, as pessoas costumam colocar na boca doze sementes da fruta, sem morder, mentalizando alguns pedidos. Em seguida, elas devem secar as sementes de romã e guardá-las na carteira ao longo do ano como um amuleto.

Mas se você esquecer das sementes de romã no Réveillon, não tem problema. Quem não conseguir cumprir ainda pode fazer o mesmo ritual no Dia de Reis, comemorado em 06 de janeiro.