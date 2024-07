Entrar em um restaurante mexicano é se deparar com burritos, pimentas e tacos entre as opões do cardápio. No México, país de origem, o taco é amplamente consumido nas ruas. No preparo de cada um deles, há um ingrediente especial, segundo o chef Gerardo Cerros: o coentro, responsável pela coloração, sabor fresco e levemente apimentado.

Segundo o portal Eater, a importância do coentro no taco -inclusive indispensável, como define o chef- veio à tona devido à escassez do ingrediente causada por um longo período de seca, má distribuição de água e outros motivos regionais que afetam o cultivo da planta.

Esses motivos refletem no preço do coentro, dificultando as compras dos chefs que vendem as iguarias nas ruas, pois eles passam a enfrentar desafios para criar o taco completo e lucrar. Embora o chef tente utilizar menos o ingrediente, ele admite: ‘‘não é a mesma coisa’'.

Coentro no nordeste brasileiro

Em uma viagem gastronômica para o nordeste do Brasil, Gisele Rech destacou que o coentro vai muito além do méxico, estando presente em muitos pratos populares de restaurantes da região brasileira.

Ela explorou, em seu conteúdo, os motivos do coentro ter uma linha complexa de ‘’amor e ódio’' entre a maioria das pessoas, além de mencionar sua versatilidade e receitas. Confira o conteúdo completo aqui.