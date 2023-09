Alimento consumido no México é considerado ração no Brasil; entenda

O cacto nopal, muito consumido no México, tem suas raízes nos tempos pré-colombianos, sendo conhecido pelo nome indígena náuatle “nohpalli”. No Brasil, a mesma espécie é utilizada principalmente como ração animal, sob o nome de palma-forrageira, especialmente em regiões semiáridas.

Para a BBC, Danny Pérez, guia da Dharma Expedições, uma empresa de turismo com sede em Los Cabos, destaca a importância cultural e histórica do nopal no México. A empresa conecta viajantes a fazendeiros e à comunidade local para aulas de culinária tradicional, enfatizando o valor da comida que é diretamente levada do campo à mesa.

Enquanto no México o nopal é valorizado como um alimento nutritivo e tradicional, sendo facilmente identificado por sua cor verde brilhante quando maduro, no Brasil, a palma-forrageira é primariamente utilizada na alimentação de animais, demonstrando as diversas aplicações e a importância cultural deste cacto nas diferentes regiões.

Receitas testadas e aprovadas

