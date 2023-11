Tapioca é tudo igual? Especialistas testam e elegem as 3 melhores marcas

Será que tapioca é tudo igual? Para responder essa pergunta, o Paladar testou, em uma degustação às cegas, doze marcas de tapiocas, com ajuda de chefes, que se tornaram jurados, e fizeram uma avaliação bem específica para escolher as três melhores do mercado.

No teste, foram considerados critérios como a textura da tapioca e até mesmo a performance da massa no momento do preparo, além do seu aroma e sabor. A marca ‘’Da Terrinha’' alcançou terceiro lugar no ranking, por exemplo, ganhando destaque com um sabor delicado.

É claro que os complementos desse alimento, típico no Brasil, trazem uma harmonia ainda melhor na degustação, mas é importante priorizar uma boa base, né? Confira o pódio completo clicando aqui!

Receitas testadas e aprovadas

Além disso, dá para acompanhar, no Paladar, receitas com combinações maravilhosas para sua tapioca, testadas e aprovadas, que podem ser replicadas em casa.