Chef Rodrigo Oliveira dá dicas de como preparar massa de tapioca em casa do jeito certo

A tapioca é um dos pratos mais amados para uma refeição mais rápida, e para ser consumido em qualquer horário do dia. Apesar da massa pronta ser facilmente encontrada nos mercados, Rodrigo Oliveira, chef do Mocotó e jurado do MasterChef Brasil, conta que a massa feita em casa é mais saborosa, saudável e possui um melhor custo-benefício.

Para prepará-la, o chef ensina, no programa Melhor da Noite do canal Band, que apenas três ingredientes são necessários: 500g de polvilho doce, 300ml de água e uma pitada de sal. Basta misturar todos os ingredientes com as mãos e ir verificando se precisa de mais água ou mais polvilho, até ficar uma massa bem hidratada.

Para evitar que a tapioca fique quebradiça, basta seguir os passos corretamente para o preparo. Além disso, é bom garantir que a frigideira esteja quente o suficiente. Confira o chef ensinando no vídeo abaixo: