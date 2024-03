Tawny ou Ruby? Escolha o tipo ideal de vinho do Porto

O tipo de vinho do Porto desejado é um ponto crucial a considerar, sendo basicamente dividido em dois tipos: Ruby e Tawny. O Ruby é armazenado em grandes barricas, minimizando o contato com a madeira, e envelhece na garrafa, sendo a escolha ideal para consumo imediato após a abertura. Destaca-se nessa categoria o vinho do Porto vintage, considerado o ápice da produção, feito a partir de uvas de um único ano e envelhecido por décadas em garrafa.

O outro tipo é o Tawny. É um tipo de Porto que envelhece no barril -- fica ali até mesmo por décadas. Com isso, puxa muito mais o aroma da madeira e se aproxima de um uísque, ainda que tenha todas as particularidades que um vinho do Porto deve ter. No mercado, é possível encontrar Tawny de até 50 anos. No entanto, empresas como a Graham’s já fizeram um blend de vinhos do Porto com 90 anos para presentear a Rainha Elizabeth II.