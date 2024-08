Os legumes são ingredientes corriqueiros na cozinha e são essenciais para manter uma alimentação saudável e eficaz, pois são ricos em nutrientes. Apesar de simples de utilizar nas receitas, a maneira certa e de armazená-los ainda é a dúvida de muita gente, especialmente quando envolve a temperatura ideal para mantê-los conservados por mais tempo.

Ao Paladar, Fabio Stoco, professor de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário Senac, deu algumas dicas de como guardar e conservar os legumes. Para saber tudo sobre legumes, leia o manual completo aqui.

Características de cada legume

Os legumes devem ser higienizados e armazenados de acordo com suas características próprias. Se já foram cortados e porcionados, devem ser colocados em refrigeração ou congelados, sempre em embalagens que vendem o alimento e não deixam o ar e o frio entrar.

Temperatura ideal

É importante destacar que nem todos os legumes se conservam melhor na geladeira, como é o caso das batatas, alho e cebola. Já em relação aos legumes que precisam ser guardados em refrigeração, às temperaturas ideais são entre 7 e 10 graus, com durabilidade aproximada de 4 a 6 dias. Já no congelador, a temperatura deve ser abaixo de -18 graus e os legumes podem durar até 30 dias.

Branqueamento de legumes

Além de manter a temperatura ideal, uma técnica utilizada antes do congelamento de legumes, para aumentar a durabilidade e conservar as características e nutrientes, é o branqueamento, que consiste em colocar o produto em água fervente por alguns minutos, e depois em água com gelo para um choque térmico.