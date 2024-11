Qual é a melhor marca de tender do mercado?

Geralmente, o tender que pode ser protagonista de uma ceia de Natal é o versão bolinha, que não tem osso e acaba ficando semelhante a um presunto defumado. Mas, no geral, o tender é o pernil de porco. Para contar com um produto de qualidade, você sabe qual marca de tender do mercado escolher?

Seja qual for a sua preferência de preparo, uma coisa é certa: apesar do tender funcionar bem como peça única, fica ainda melhor quando acompanhado de farofa, cravo-da-índia, frutas e outros tipos de complementos que adicionam sabor e textura.

O que vale também é uma boa marca, e por isso Paladar reuniu especialistas para que você possa saber qual escolher e garantir uma ceia completa e saborosa.

Teste cego

Para isso, foram selecionadas 9 marcas de tender tipo bolinha encontradas nas prateleiras de supermercados para fazer parte do teste, que ocorreu às cegas, ou seja, sem que os especialistas soubessem quais estavam provando.

Todas foram preparadas de acordo com as instruções das embalagens e avaliadas quanto ao sabor, defumação, equilíbrio de sal, umidade e presença de fibra. Após a degustação, apenas uma marca se destacou: Sadia.

A melhor marca de tender do mercado

A Sadia foi eleita a melhor marca de tender e recebeu o Selo Paladar. Ela conquistou o primeiro lugar ao apresentar uma boa defumação, equilíbrio de sal e presença de fibras, um conjunto perfeito para saciar as expectativas de um tender.

Além da campeã, outras duas marcas se destacaram no pódio. Ocupando a segunda posição, a Swift recebeu elogios pelas fibras e defumação, enquanto a Seara Gourmet ficou em terceiro lugar pelo sabor suave e textura lisa. Quer conferir todas as marcas avaliadas? Veja o teste completo.

A cor do tender

Uma das curiosidades sobre o tender tem a ver com sua cor: rosa. Segundo a matéria de Fernanda Meneguetti, isso ocorre porque a carne é curada com o acréscimo de nitrito de sódio, que funciona como antioxidante e antibactericida, mas resulta em um produto rosado.