Testamos 9 marcas de burrata do mercado; veja qual foi campeã

A burrata deve ter um recheio de sabor leve, acidez sutil e sem excesso de creme de leite, conforme explica o chef Enrico Villela, do restaurante Elea Forneria, que participou do teste do Paladar para descobrir qual é a melhor burrata do mercado.

As características deste queijo, originário da Itália e produzido com leite de vaca, búfala ou ambos, o tornam bastante fresco, além da sua forma arredondada e textura visivelmente sedosa.

Além de se tornar protagonista em restaurantes pela cidade, a burrata também é ofertada no mercado por inúmeras marcas com diferentes aspectos. O Paladar descobriu qual é a melhor do mercado:

Teste às cegas

Especialistas convidados (o professor de gastronomia Marcelo Bergamo, o chef Cristiano Panizza, do italiano Vicolo Nostro e o chef Enrico Villela, do restaurante Elea Forneria) analisaram nove marcas populares selecionadas em empórios, supermercados e estabelecimentos do mesmo tipo encontrados na capital paulista.

A degustação ocorreu às cegas, ou seja, com amostras separadas e não identificadas inicialmente, mas levando em consideração aspectos como aroma, aparência, sabor e textura.

Teste paladar para a escolha da melhor burrata. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Melhor marca de burrata do mercado

Após a degustação, a Bufalat foi eleita campeã e conquistou o Selo Paladar. A marca apresentou uma burrata com sabor delicado, recheio cremoso e aroma lácteo, além de uma aparência lisa e brilhante em todo o seu formato redondo. A burrata da Bufalat é elaborada em São Luiz do Paraitinga, no interior paulista, destacando a produção do estado.

A burrata produzida pela Bufalat foi campeã do teste às cegas Foto: Taba Benedicto/Estadão

Além desta marca, outras duas também se destacaram no pódio: Levitare e La Bufalina. A vice-campeã conquistou o paladar dos especialistas pelo seu sabor suave e aroma lácteo, além do formato homogêneo.

Em último lugar, a La Bufalina foi elogiada pelo aroma fresco de leite, recheio cremoso e sabor neutro. Confira todas as marcas avaliadas na matéria completa escrita por Cintia Oliveira.

Burrata: produção brasileira x italiana

As produções brasileiras de burrata geralmente são feitas com leite de búfala ou uma combinação com o leite de vaca, e possuem um recheio de creme liso e sedoso, além de um sabor marcante, o que as difere das versões italianas. As originais apresentam um recheio conhecido como stracciatella, que mescla mussarela e creme de leite.