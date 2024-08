Testamos 10 marcas de chá verde de saquinho, conheça o top 3

A chef de cozinha Telma Shiraishi, do restaurante Aizomê, acredita que um ótimo chá verde é aquele que ao colocar na boca te acolhe, trazendo um momento gostoso. Esta bebida popular no Japão é rica no sabor e nos benefícios ao corpo humano.

Esta bebida é criada a partir das folhas da planta camellia sinensis. Apresenta em sua composição, antioxidades e cafeína, que juntos se tornam uma fonte de ajuda a proteção em regiões do cérebro associadas a memorização e aprendizado. Além disso, existem estudos que coligam o consumo de chá verde à redução do colesterol.

Durante a avaliação do time, os critérios foram: cor, amargor, dulçor, umami e complexidade de sabores da bebida. Os especialistas também se atentaram ao sentir os aromas das folhas antes e depois da infusão em água quente. “Deu para notar muita diferença de qualidade, principalmente, e ver que temos muita coisa boa aqui no Brasil”, afirmou Cleo Reis, melhor sommelier de chá do Brasil.

Uma dica que a especialista deixou foi de sempre checar as embalagens de seu chá. “Algumas embalagens são bem precisas com relação ao tempo de infusão do chá e quantidade água ideal para mergulhar o saquinho de chá”, disse. Dessa forma, você consegue confirmar o cuidado do fabricante em relação ao chá.

O melhor chá verde de saquinho

YAMAMOTOYAMA AMAYA YAMAMOTOYAMA Orgânico

Yamamotoyama

A marca brasileira Yamamotoyama levou o Selo Paladar no teste de chá verde Foto: Tiago Queiroz / ESTADÃO

De acordo com os especialistas, esse chá de saquinho foi o mais parecido com o chá japonês. O time também destacou que ele apresentou boa granulometria e bem redondo. Além de notas complexas, umami e aroma bastante presente. Saiba mais neste link.

Como degustar chá verde?

Algumas dicas nos ajudam a aproveitar ainda mais uma bebida. No caso do chá verde, por exemplo, alguns macetes são importante na hora do seu chazinho. Especialistas indicam usar cerâmica ou porcelana para armazenar a bebida, especialmente durante o inverno.

Outra forma de melhorar o seu momento a sós com o chá, é colocar uma mão embaixo do recipiente, enquanto a outra fica na lateral. Ambas vão permitir entregar uma outra experiência ao tomar esta bebida. Saiba mais detalhes neste link.

Matcha

SAO PAULO SP 08/08/2024 CADERNO 2 PALADAR - MATCHA MINKA - Nova casa de Matcha na Liberdade abre no mes de agosto. Na foto: processo de preparo da bebida. Foto: Leo Martins/Estadao Foto: Leo Martins/Estadao

Aprenda a fazer a bebidinha do momento. Nesta receita rápida e fácil você aprende em poucos passos a fazer o matcha bebida de sucesso do Japão que vai chá verde e que viralizou aqui no Brasil. A receita completa aparece neste link.