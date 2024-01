3 receitas de chá para melhorar a memória

Uma descoberta da Universidade de Cingapura sobre as propriedades do chá e os seus benefícios pode auxiliar na precaução de doenças comuns em pessoas com mais de 60 anos.

A conclusão divulgada pela revista American Journal of Clinical Nutrition revela que a bebida é capaz de conservar especialmente a memória de idosos, evitar complicações cardiovasculares e até beneficiar a cognição, como descreve a BBC Brasil de acordo com uma matéria publicada pela editoria de Saúde do Estadão.

Pensando nisso, separamos 3 chás para você criar o costume de incluir diariamente em suas refeições ou saborear como uma degustação durante o trabalho e outros afazeres:

Como fazer matcha

Para a receita, você vai precisar principalmente de chá verde - de preferência em pó. O produto estará pronto para ser consumido depois de três passos simples e você ainda pode descobrir como conservar corretamente o mactha. Veja a receita completa aqui.

Chai Latte com especiarias

Com a promessa de ser do “jeitinho do café” e por meio de uma receita fácil, o chá precisa de ingredientes como o chá preto, cravo, gengibre e outros. Veja a receita completa aqui.

Como fazer kombucha em casa

Tendo como base qualquer tipo de chá, esse preparo gasoso vai entregar no paladar um sabor levemente adocicado, mas sem deixar de ter equilíbrio. Veja a receita completa clicando aqui.