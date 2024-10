Para quem gosta de culinária asiática, o shoyu é conhecido por seu sabor marcante e versatilidade. Esse molho de soja fermentado é muito usado para dar mais sabor a carnes, caldos, legumes salteados e também como acompanhamento para sushi e sashimi.

No entanto, especialistas alertam sobre o uso moderado do shoyu. “O shoyu deve ser apenas um toque. Em excesso, pode deixar o prato muito salgado”, explica Regina Hwang, chef do restaurante coreano Portal da Coreia, no bairro da Liberdade. Regina também mencionou que o shoyu é essencial na culinária coreana, mas ela prefere o ganjang, uma versão coreana do molho de soja fermentado, que é um pouco mais suave do que o japonês.

Fora do universo dos peixes, o chef Tohya Yamashita, à frente da rotisseria japonesa Sōzai Japanese Deli, no bairro do Paraíso, utiliza o shoyu em pratos de carnes de cozimento lento, destacando a versatilidade do molho. Com isso em mente, o Paladar realizou um teste com a participação de profissionais, incluindo Regina e Tohya, para avaliar os melhores shoyus do mercado. Confira:

Teste às cegas

Testamos 14 marcas de shoyu do mercado; confira a campeã Foto: FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO

Em todas as degustações feitas pelo Paladar, a reportagem reúne as principais marcas disponíveis no mercado. O júri faz a avaliação às cegas, sem saber quais marcas estão sendo testadas até o fim do processo. Além disso, o Paladar conta com especialistas da área para guiar o leitor na escolha do produto ideal, considerando sabor, aroma e a melhor forma de uso. Saiba mais neste link.

A melhor marca de shoyu

O shoyu orgânico da MN Food foi o campeão do teste às cegas Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Entre as 14 marcas testadas, apenas uma se destacou como a melhor: o shoyu orgânico da MN Food, que conquistou o ouro, segundo os jurados. Feito por meio de fermentação natural, o molho contém apenas quatro ingredientes: soja e trigo orgânicos, água e sal marinho.

Com uma coloração mais clara, apresenta boa textura e um aroma fermentado agradável. No paladar, tem o sal na medida certa e um sabor equilibrado de umami. Além disso, harmonizou perfeitamente com o sashimi de atum. Saiba mais neste link.aiba mais neste link.

Os melhores restaurantes japoneses com bom custo-benefício em SP

Confira os melhores restaurantes japoneses a custo-benefício em São Paulo Foto: Estúdio Movo/ Divulgação

Que tal encerrar com chave de ouro e curtir um bom japa? Em São Paulo, opções não faltam para explorar o melhor da gastronomia japonesa, e o melhor de tudo: com preços acessíveis e, claro, muito shoyu para acompanhar! Confira as indicações completas disponíveis nesta matéria.