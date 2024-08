Onde comer cortes nobres de sushi e sashimi?

Engana-se quem pensa que comida japonesa deixa a desejar quando o assunto é corte nobre. Não muito diferentes da denominação das carnes para um churrasco, sushi e sashimi de atum bluefin são as grandes estrelas dessa culinária, especialmente considerando o tipo de pescado, disponibilidade e a sua cuidadosa produção. E há como provar desses cortes nobres em São Paulo.

Segundo a matéria de Fernanda Meneguetti ao Paladar, o restaurante Kitchin, no Itaim Bibi, serve sushi e sashimi de atum bluefin em um menu degustação até sexta-feira, 23, pelas mãos do sushiman piauiense David Rodrigues.

Por lá você terá a oportunidade de experimentar o akami, sushis e sashimis com partes do otoro, tartar de bluefin e muito mais, complementados com alguns preparos que já são de domínio do chef. Leia mais detalhes nesta matéria completa.

Qual o melhor restaurante japonês de São Paulo?

PUBLICIDADE

Para ajudar na escolha dos melhores restaurantes japoneses para visitar em São Paulo, o Paladar consultou sete chefs, incluindo nomes como Fred Caffarena e Mari Sciotti, para suas recomendações. Alguns até compartilharam seus pratos favoritos. Confira o conteúdo completo aqui.

O que não pedir em restaurantes japoneses

No Japão, é possível experimentar a autêntica comida japonesa, com sabores e ingredientes típicos, mas é importante saber o que não pedir em restaurantes japoneses. Um exemplo é cortar o sushi antes de consumir.

O sushi é um dos alimentos mais servidos nos restaurantes japoneses, e o correto é colocá-lo inteiro na boca, e cortá-lo ao meio ou em qualquer direção foge da tradição. Descubra outros exemplos nesta matéria completa.

Chef's hand holding fresh piece of salmon Foto: Irina/Adobe Stock

PUBLICIDADE

Os melhores restaurantes da Liberdade

Também em São Paulo, esse bairro é conhecido por destacar a gastronomia e cultura do Japão, com pratos autênticos entre as opções de comida japonesa, restaurantes, eventos e outros lugares para explorar. Apesar disso, a diversidade é ampla, e você pode conferir também em Paladar os melhores restaurantes da Liberdade.