Conheça o The Door, novo bar escondido na Vila Madalena

Localizado na Vila Madalena, em São Paulo, o The Door apresenta ao visitante uma pequena porta e um espaço reservado. Prestes a inaugurar, o bar quer pertencer à elite da coquetelaria e lembra muito um dos bares franceses mais premiados, o Little Red Door, em Paris, de acordo com a matéria de Fernanda Meneguetti.

Laboratório de drinques

O The Door é uma criação do grupo santista Hiddeout com o bartender Sylas Rocha, que também é sócio e diretor criativo do empreendimento. O bar tem praticamente um laboratório de drinques, com fermentadoras, centrífuga, seladora a vácuo, termocirculador, Thermomix, máquina de sous-vide, desidratadora, extrator de prensa a frio e um Rotavapor.

Nas mãos do mixologista, esses equipamentos dão vida a mocktails, como o Boulevardier Zero, e também destila o molho de soja que tempera o No Bloody, Mary!

Carta de coquetéis

Além destes, o Sherry Lab é um dos destaques na carta de coquetéis. É uma opção pouco adocicada que lembra o Martini Espresso. O coquetel, à base de grãos de café do produtor Edevaldo Costalonga, é uma parceria com o Coffee Lab e ainda leva jerez oloroso, vermute extra dry, bitter de laranja e cereja amarena.

O Dry Martini, por sua vez, ganha uma versão diferenciada e chega numa bandeja com guarnições como azeitona, zest de limão e mais oito tinturas caseiras (cumaru, semente de coentro, priprioca, gergelim, azeitona, cardamomo negro, lavanda e de pimenta Carolina Reaper), que são testadas a gosto. Também é escolha do cliente qual gim será utilizado no drinque.

A alma caiçara do grupo, Hiddeout aparece no Torta do Sevilha, que junta Old Fashioned com uma das sobremesas mais tradicionais de Santos, a torta de banana da lanchonete Sevilha, no bairro do Gonzaga.

Mini menu

O The Door ainda oferece um mini menu de aperitivos, que inclui o escabeche de mexilhões com pão de longa fermentação e chutney da casa, que é assinado por Dário Costa, chef do Madê e do Paru.

