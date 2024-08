Saiba onde comer o melhor peixe do mundo em São Paulo

A gastronomia japonesa continua a surpreender com sua vasta gama de pratos e iguarias, mantendo os entusiastas sempre atentos às novas tendências e aos clássicos que definem essa cozinha milenar. Um dos destaques é o atum bluefin, conhecido como o melhor peixe do mundo.

Este título não é por acaso: sua carne é excepcionalmente macia devido ao alto teor de gordura, tornando-o uma escolha premium na culinária japonesa. O atum bluefin é altamente valorizado pelos chefs, que aproveitam suas características únicas para criar uma variedade de pratos sofisticados a partir de cortes especiais, consolidando seu status como um dos ingredientes mais cobiçados da gastronomia global.

O restaurante Kitchin, localizado no Itaim Bibi, em São Paulo, está oferecendo até o dia 23 de agosto um menu degustação exclusivo com o prestigiado atum bluefin. Os clientes podem aproveitar um omakase — menu à escolha do chef — que inclui uma seleção especial de sashimis, sushis e temakis, todos preparados com este renomado peixe. É uma oportunidade única para os apreciadores da culinária japonesa experimentarem a excelência do bluefin em um ambiente sofisticado.

Além disso, cada item presente no menu vai apresentar três cortes especiais de um bluefin de 150 quilos trazido do Mar Mediterrâneo. O primeiro corte é o da barriga, parte mais gordurosa e valorizada do peixe (otoro); outro da parte mais magra e de coloração vermelha mais intensa dele (akami) e um corte intermediário, com equilíbrio perfeito entre gordura e carne (chutoro).Por fim, a sobremesa é um temaki de bluefin com folha de shissô e pasta de umê, uma ameixa japonesa.

Confira o espaço

Veja o atum bluefin de perto

Sushis e sashimis de atum bluefin do restaurante Kitchin Foto: Estúdio Movo/Divulgação

