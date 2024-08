Quais são os benefícios do tomate? Descubra e veja receitas fáceis

Geralmente, o tomate maduro apresenta as suas características mais evidentes, com formato homogêneo, sabor acentuado e coloração vermelha vibrante tanto em seu interior quanto no exterior, indicando que está apto para consumo.

Facilmente encontrado em mercados e feiras, ele integra diversas receitas, seja cru, desidratado ou cozido. Você pode utilizar o tomate em sopas, molhos, recheios e outros preparos, porque o vegetal é muito versátil na cozinha (veja algumas receitas abaixo).

Cortando tomate Foto: Paco Gomez/ Adobe Stock

Além disso, quando o tomate está em bom estado e é regularmente consumido aliado um estilo de vida saudável, outra vantagem é que dá para aproveitar os seus benefícios para o organismo. Você sabe quais são?

Benefícios do tomate

O tomate é repleto de vitamina K, potássio, água, minerais e, principalmente, um antioxidante chamado licopeno. Em conjunto, esses compostos fazem bem ao organismo, segundo a matéria Caroline Hopkins ao Estadão, na editoria Saúde.

Embora hoje o alimento seja considerado um aliado à saúde, nem sempre foi assim. No século 16, europeus deixavam de consumir o tomate pensando que ele apresentava compostos tóxicos para o organismo, uma ideia que foi descartada ao longo do tempo.

Receitas com tomate

Tomate cereja assado com iogurte

Aproveite todas essas vantagens do tomate em receitas, começando pelo tomate cereja assado com iogurte. A sugestão é servir este prato com com fatias de pão ou torradas. Veja a receita completa aqui.

Tomate cereja assado com iogurte Foto: Alex Silva / Estadão

Pastel de forno de ricota com tomate

O nutricionista Lucas Alves Deienno ensinou essa receita de pastel que inclui ingredientes saudáveis ao ser composto principalmente por um recheio que leva ricota e tomate. Veja a receita completa aqui.

Pastel de forno com ricota e tomate Foto: Lucas Alves Deienno/Arquivo Pessoal

Gaspacho clássico

Para quem não conhece, o gaspacho é o nome dado a uma sopa fria popular na Espanha, feito especialmente com uma base que leva tomate como protagonista entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.