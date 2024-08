Não use mais açúcar para tirar a acidez do molho de tomate; aprenda truques de chefs

Um molho de tomate perfeito (aprenda receita abaixo) integra receitas como pizzas e diversos tipos de massas. No resultado ideal, o molho deve estar encorpado, de cor vermelho intenso e, principalmente, ter sabor levemente adocicado e gosto evidente de tomate. No entanto, um dos desafios da receita é tirar a acidez do molho de tomate, e isso é possível substituindo o açúcar por outros ingredientes.

Essa informação foi confirmada por especialistas consultadas pelo Paladar, as chefs Nadia Pizzo, do Ráscal, e Ana Soares, do Mesa III. Elas ensinaram outras maneiras de tirar a acidez do molho de tomate com ingredientes que, com certeza, são parte da sua cozinha: não use mais açúcar.

Cenoura

Uma boa opção para resolver esse desafio é a cenoura. Segundo a chef Ana Soares, colocar a cenoura para cozinhar junto com o molho de tomate faz com que ela contribua para reduzir a acidez, adicionando também um sabor a mais para a receita.

Manteiga

A manteiga é um dos poucos ingredientes com a função de retirar a acidez do molho de tomate. Além disso, ela também pode ser utilizada como tempero entre os ingredientes da receita, o que a torna ‘’dois em um’'. Consulte aqui o teste realizado pelo Paladar para descobrir qual é a melhor manteiga do mercado.

Salsão

Embora menos comum, o salsão é outro ingrediente que pode tirar a acidez do molho de tomate. Ele também é funcional para disfarçar erros da receita e acrescentar um aroma intenso.

Esses são apenas três exemplos de ingredientes capazes de resolver esse desafio do molho de tomate, mas as chefs indicaram outros que também podem ter essa função. Leia a matéria completa escrita por Helena Gomes para descobrir todos eles.

Molho de tomate perfeito

Com essas dicas para tirar a acidez do molho de tomate, fica ainda mais fácil acertar o sabor perfeito da receita. A escolha dos ingredientes também é importante, pois o tomate, por exemplo, deve estar maduro e firme, o que também indica que está saudável. Descubra qual o passo a passo e outros ingredientes necessários para que o seu molho de tomate caseiro fique na textura e sabor corretos. Veja a receita completa aqui.