Top 10: O que 10º restaurante mais caro do mundo tem de diferente?

Aragawa entrou para a lista dos restaurantes mais caros do mundo de 2023, ocupando o 10º lugar. Sua localização, em um escritório antigo de Tóquio, no Japão, não deixa de trazer à tona um ambiente luxuoso que fica no parâmetro clássico com toques brancos.

Como explica o portal Insper Paper, o menu é à la carte e permite que o cliente determine o preço final da sua refeição, que pode variar entre U$ 260 a U$ 370 por pessoa, com a opção de escolher uma variedade de produtos por meio de uma gama ampla.

O grande diferencial vai para o fato de que o destaque dos pratos bovinos, como o Kobe e Wagu, se explicam porque o restaurante seleciona animais criados nas melhores condições e ofertas de tratamentos especiais, que vão resultar em um sabor excepcional depois de abatidos.

Receitas testadas e aprovadas

