3 cervejas de arroz para conhecer melhor esse tipo de bebida

O arroz é muito conhecido por acrescentar leveza às bebidas, originando as cervejas de arroz, que estão ganhando popularidade. Esse ingrediente surge como uma tendência que atende tanto à indústria criativa quanto aos consumidores que buscam experimentar composições diferentes.

A proposta está se espalhando por vários países na categoria de cervejas artesanais, entre eles o Brasil. É importante ressaltar, no entando, isso não significa dizer que a cerveja possui apenas arroz na composição, e sim que o ingrediente é um diferencial que reflete significativamente na sensação na boca e no sabor. Conheça a seguir três cervejas de arroz:

1. Raida Japanese Lager

A Raida Japanese Lager é vendida na Rouleur Brewing Co, localizada em Carlsbad (Califórnia). Ela mistura arroz branco com malte pilsner e um lúpulo japonês, resultando em uma bebida leve, fácil de beber e que combina bem com pratos de peixes.

2. Onigiri

PUBLICIDADE

De acordo com informações da Central de Cervejas, a Onigiri é uma produção brasileira, especificamente da Japas Cervejaria. Trata-se de uma bebida que combina arroz entre os ingredientes e é considerada saborosa, leve e refrescante no paladar.

3. Profane Rice Lager

Produzida pela Attic Brewing, na Filadélfia (EUA), a Profane Rice Lager inclui principalmente arroz em sua composição, além diferentes lúpulos que adicionam nuances saborosas de limão, lima e pinho.

Teste de Paladar: confira

Qual é a melhor cerveja puro malte do mercado?

PUBLICIDADE

Agora que você conhece cervejas de arroz, pode experimentar também a melhor puro malte do mercado segundo o teste do Paladar. Especialistas avaliaram 13 cervejas puro malte populares no mercado e elegeram apenas uma como campeã: a puro malte da Spaten. Ela ficou em primeiro lugar pelo baixo amargor, boa estabilidade de espuma e equilíbrio no sabor, características que atenderam aos critérios de avaliação. Confira aqui a avaliação de todas as marcas.