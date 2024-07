Você conhece a cerveja mais barata do mundo?

As cervejas são muito populares no mundo, especialmente quando falamos da combinação com petiscos e momentos descontraídos. Há pessoas que consideram o sabor, a composição, e o preço para comprar o produto, e este último tópico é um dos mais relevantes entre o público. Uma das curiosidades sobre a bebida e sua expansão no mercado é que existe a cerveja mais barata do mundo.

Segundo o portal The Sun, uma pesquisa realizada pela Bountii, responsável por buscas de preços, divulgou uma lista que revela que a Nigéria oferece a cerveja mais barata do mundo entre 195 países analisados: uma Star Lager que custa 20 pence de libra (moeda do Reino Unido, aproximadamente R$ 1,28).

Trata-se de uma cerveja produzida pela Nigerian Breweries Ltd desde 1949, sendo também a mais consumida no país de acordo com a pesquisa. Ou seja, além de custar um baixo preço no mercado, ela também é popular.

As 3 cervejas mais baratas do mundo

A Nigéria é o país com a cerveja mais barata do mundo, mas outros países também se destacaram na classificação. A Bielorrússia ficou em segundo lugar, com uma cerveja custando 75 pence (moeda do Reino Unido, aproximadamente R$ 4,80), e a China ficou na terceira posição, com uma cerveja custando 76 pence (aproximadamente R$ 4,86), fechando o pódio.

É interessante observar que a diferença de preço entre a primeira e segunda cerveja é notável, enquanto o segundo lugar comparado com o terceiro pode ser considerada uma disputa acirrada no quesito valor.

Cerveja já foi usada como medicamento

Em 1827, um médico publicou um trabalho que buscava entender qual era a relação da saúde do organismo com a cerveja, pois na época existiam pessoas que utilizavam a bebida para tratamentos de saúde.

Na busca por respostas, o ‘‘Opúsculo sobre a cerveza’', como foi intitulado o trabalho, abordava principalmente a composição da bebida e seus efeitos. Entenda detalhes sobre o assunto neste link.

Melhor cerveja puro malte do mercado

A cerveja é tão popular que se tornou alvo de um teste do Paladar. Especialistas testaram às cegas as opções mais vendidas nos supermercados, considerando critérios de avaliação específicos e com apenas três marcas se destacando no pódio. Veja o resultado do teste.