A cidade de São Paulo sempre tem programações diversas e na Agenda Paladar desta semana, você confere um festival gastronômico, degustação de azeite e um jantar festivo. Para saber a programação completa, leia a matéria de Giulia Howard. Veja, a seguir, três passeios diferentes para fazer entre os dias 17 e 21 de agosto.

Festival FOODSPOT

Acontece nos 17 e 18 de agosto a 10ª edição do FOODSPOT, no Shopping Iguatemi. O festival contará com diversos restaurantes renomados, como Casa Rios, Preto, Make Homus. Not War, Ama.zo, Jiquitaia, Holy Burger, Petí, Feriae, Tasca da Esquina, LosDos Cantina, Carrito Organic, Animus, Chocolat du Jour, Davvero Gelato, Navarro Cheesecake, Mil Confeitaria e MZP Marzipan.

O evento é ao ar livre e vai das 12h às 21h. Além de comidas deliciosas, há atividades para as crianças, com oficinas oferecidas pela Brigaderia, apresentações de teatro, viola mágica e a banda Beatles para Crianças.

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – Jardim Paulistano (Boulevard do Iguatemi São Paulo)

Encontro com especialistas em azeites na Avenida Paulista

Na segunda, dia 19 de agosto, a partir das 19 horas, acontecerá o primeiro encontro do evento “Segundas com Antonia”, n’A Casa de Antonia no Conjunto Nacional. Este é o primeiro encontro de três para falar de azeites.

Na primeira noite, o especialista Ricardo Castanho falará um pouco da história do azeite, tipos de azeitonas, critérios para a classificação, aromas e sabores de um bom produto. O evento também contará com uma degustação de quatro tipos de azeite que serão base para receitas preparadas para o encontro.

Endereço: Av. Paulista 2073, Conjunto Nacional (A Casa de Antonia)

Jantar em homenagem aos 100 anos de Paul Bocuse

Nesta semana, também será servido em São Paulo um jantar especial em homenagem aos 100 anos do restaurante Paul Bocuse, um ícone da gastronomia mundial, conhecido por inovar a culinária francesa. O evento ocorre nos dias 20 e 21 de agosto, das 19h30 às 23h30. O cardápio inclui tartare de atum, salsichão na brioche, terrine de lagostinha, filé de pato com frutas cítricas, entre outros pratos. O menu completo sai a R$ 1.440,00 por pessoa e estão inclusos coquetéis, champagne, vinhos harmonizados, manobrista e o serviço.