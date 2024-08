3 vinhos que traduzem o terroir de forma única

O terroir desempenha um papel crucial na qualidade e singularidade de produtos agrícolas, como vinhos. Esse conceito abrange as características específicas de uma região, incluindo microclima, solo e as variedades plantadas que influenciam diretamente o sabor e aroma dos produtos ali cultivados.

Compreender a importância do terroir é valorizar a conexão entre o ambiente e o produto final, destacando a autenticidade e identidade regional. É essa combinação única de fatores que torna cada terroir distinto, conferindo uma assinatura inconfundível aos alimentos e bebidas produzidos.

Na matéria de Suzana Barelli, especialista em vinhos, ela faz um mergulho em algumas vinícolas conhecidas como a Borgonha. Por séculos, essa região estuda e decifra seu próprio terroir, e que, hoje sabemos que o pinot noir é a melhor variedade disponível no local.

A vinícola de Zuccardi, ficou conhecida por desbravar variedades da uva malbec. Essa uva, por exemplo, tem como principal característica, a depender do local, de mudar o comportamento da uva e suas folhas. Algo que não foge dos olhos de seus criadores.

Confira os vinhos

Vinho Malbec Pinot Noir Carbenet Franc

A carbenet franc, segundo especialista do Guia dos Vinhos, está se firmando como a “segunda uva” da Argentina, atrás apenas da malbec. Inclusive, é uma casta de boa adaptação no país, de estilo sofisticado.

Os aromas dos vinhos importam?

Especialista em vinhos Suzana Barelli e detalhes dos vinhos Rosé do teste às cegas FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

O aroma é uma das características mais marcantes da bebida. Ele proporciona as primeiras sensações antes do primeiro gole, o que significa que, em uma degustação, os cheiros desempenham um papel crucial para uma experiência agradável no paladar. Entenda mais sobre o assunto neste link.

