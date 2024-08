Um técnico de manutenção da região da Borgonha, na França, compareceu ao tribunal na terça-feira, 6, acusado de ter roubado o equivalente a € 500 mil (cerca de R$ 3 milhões) em vinho. Ele tem 57 anos e trabalhava para as principais vinícolas da área. As informações são do veículo britânico The Telegraph, que informou que o episódio passou a ser considerado um dos maiores roubos de adegas da história francesa.

O roubo consistiria em cerca de 8 mil garrafas da bebida — e nenhuma delas havia sido consumida. O apreciador de vinho foi preso no início do ano, depois que uma câmera de segurança o teria flagrado furtando quatro garrafas de vinho de um empregador, que foi à polícia.

Caso foi considerado pela imprensa francesa como o maior roubo de vinho da história do país. Foto: Barmalini/Adobe Stock