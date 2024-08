O mês de agosto chegou, e com ele a comemoração do Dia dos Pais. Há diversos tipos de presentes que podem ser entregues, mas um que pode surpreender o paladar e trazer grandes momentos à memória é o vinho. Você sabe como escolher o vinho ideal para o seu pai?

Suzana Barelli conversou com especialistas para tirar essa dúvida, e eles basicamente entraram em um grande consenso: é necessário conversar, mas não necessariamente fazendo perguntas comuns, como qual tipo de vinho? Que sabor?

A grande sacada dessa estratégia está na ligação do perfil do rótulo com uma experiência marcante, uma viagem feita em família, um momento único, um prato preferido e outros gostos pessoais do seu genitor.

Associando as duas coisas, é possível fazer uma pesquisa e chegar a um rótulo que possa surpreender, não somente no paladar, mas também afetivamente, ao trazer à tona o motivo da escolha.

Quer um exemplo?

Jane Senna, sócia da Toque de Vinho, presentearia com o Kung Fu Malbec, um tinto argentino, país que o seu pai gostava muito de viajar quando ainda era vivo. Nesse caso, o vinho ligado a um destino é a escolha perfeita.

Indicação geral

Bohn Gonçalves, outra especialista entrevistada, comentou que o Uggiano Chianti Colli Fiorentino 2021 pode ser uma excelente escolha. O rótulo italiano combina especialmente com diversos pratos, e assim servirá de grande agrado no almoço em família que geralmente ocorre nas datas comemorativas.

Esse é um exemplo mais geral, levando em consideração que as famílias se reúnem para a comemoração. No entanto, o que vale são as informações afetivas e particularidades entre o pai e filho (a), o que torna o presente ainda mais especial. Leia o conteúdo completo aqui.

Guia dos vinhos

Se você ainda quer explorar mais sugestões de vinho ideal para presentear o seu pai, acesse o Guia dos Vinhos, de Paladar. Ele oferece um panorama completo do mundo vinícola, abrangendo informações ricas e detalhadas sobre produção, adegas, origem e outros assuntos relacionados à bebida. Acesse agora mesmo.