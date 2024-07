Confira truque essencial para saber se a pamonha está pronta

É tarde para fazer pamonha para a Festa Junina? Se você não conseguiu comer até agora, dá para aproveitar a Festa Julina para se deliciar. Afinal, Julho chegou, e as comemorações típicas se estendem também para esse mês.

Apesar de ser mais consumida nestes dois meses, a pamonha pode ser saboreada em qualquer época do ano, e para garantir que ela tenha qualidade no preparo em casa, é necessário saber quando ela está pronta.

A chef Aline Chermoula ensinou o preparo completo da receita, considerada fácil. Ela sugere que é possível identificar que a pamonha está pronta quando você observar os saquinhos amarelos.

Esse é o principal indicativo de que a pamonha já pode ser retirada da panela, e ela leva aproximadamente 50 minutos para adquirir essa cor característica. Veja a receita completa aqui.

Pamonha Foto: ESTADAO

Ingredientes e passo a passo completo

Para preparar a pamonha, você vai precisar de leite, água, óleo, sal e, principalmente, 10 espigas de milho verde -veja as quantidades de cada ingrediente na receita completa.

De forma bem resumida, os passos incluem bater as espigas no liquidificador misturadas com leite, para depois adicionar nos saquinhos com sal e levar ao fogo. Veja a receita completa aqui.

Pamonha é receita destaque no Centro-Oeste do Brasil

Na busca pelas receitas mais comuns em várias regiões do Brasil, a pamonha surge como protagonista no Centro-Oeste, assim como o curau. Isso ocorre porque é culturalmente comum utilizar o milho e seus derivados em receitas dessa época festiva. Confira aqui a matéria completa.

Curiosidade: proprietário de carro de pamonha fatura até R$ 2 mil

As pamonhas são famosas por serem protagonistas de vendas nas ruas de várias cidades do Brasil, especialmente marcando gerações com a tradição.

Em uma delas, o proprietário Henrique Moraes alcançou um novo público, o dos bairros nobres de São Paulo, e aumentou seu lucro diário usando uma estratégia diferente: vendendo as pamonha em um Jeep Renegade. Confira detalhes dessa história.