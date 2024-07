Tudo o que você precisa saber sobre a reabertura da padaria de Olivier Anquier

Após três anos de portas fechadas devido aos impactos da pandemia, a padaria de Olivier Anquier, Mundo Pão, se prepara para reabrir em um novo endereço no bairro República, em São Paulo.

Chef, padeiro e já fez parte do time de jurados do Bake Off Brasil: Mão na Massa, um programa de confeiteiros do SBT, Olivier mantém a venda de seus croissants e pães em um quiosque na Paulista. Agora, em estabilidade, a padaria terá um novo endereço. No bairro República, na esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São Luís.

Embora ainda não tenha data de reabertura definida, o chef se mostrou entusiasmado para essa dedicada jornada, alegando que ‘’tem o mesmo astral de sempre’' e que outras três unidades da padaria serão abertas em breve.

O croissant de Olivier

Outra produção querida por Olivier Anquier é o croissant. Uma das curiosidades sobre a iguaria é que, originalmente, ela era chamada de Kipferl, feita com uma massa fermentada e moldada em meia lua, mas sem as camadas, e não era na França.

Pão feito por Olivier Anquier na cozinha de sua casa Foto: Masao Goto Filho | Estadão

Por meio da dispersão culinária e cultural, na França, a receita foi transformada em uma massa mais leve e folhada, e essa versão ganhou popularidade mundial. Entenda tudo sobre o assunto.