Uísque galês receberá status de origem protegida no Reino Unido

30/03/2023 - EXCLUSIVO DIRETO DA FONTE - Menu especial de páscoa no Caledonia Whisky & Co Crédito: Mauricio Porto

O single malte de quatro destilarias no sul e oeste do País de Gales recebeu o status de indicação geográfica protegida, criado para substituir o rótulo de denominação de origem protegida da União Europeia. O uísque se juntará aos escoceses e irlandeses para receber oficialmente o status de origem protegida, no regime pós-Brexit do Reino Unido.

A UK GI protege apenas nomes de produtos registrados quando eles são vendidos na Grã-Bretanha e não na UE e na Irlanda do Norte. A agência governamental galesa Business Wales, segundo o The Guardian, espera que o esquema atue como um trampolim para aqueles que desejam solicitar o status de proteção da UE.

O queijo gorgonzola e as azeitonas Kalamata, por exemplo, já são protegidas pela mesma legislação, impedindo que os produtos imitadores e com menor qualidade, façam presença nos mercados. Juntamente com o setor de turismo local, a indústria de alimentos e bebidas do País de Gales está passando por uma forma de renascimento.