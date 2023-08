Unidos pelo feijão: conheça a história de amor de gamer coreano e brasileira

O gamer sul-coreano Yang Seok, também conhecido por Yan, conheceu sua namorada, a universitária cearense Luísa Vitória, pela internet, através de um aplicativo de estudo de idiomas. Os dois deram início ao relacionamento em agosto do ano passado e em outubro Yan comprou uma passagem aérea para o Brasil, para que pudessem se encontrar pessoalmente.

O jovem chegou a Sobral (CE) em julho, quase um ano após o início do namoro virtual, e acabou descobrindo um amor também por preparos típicos do Brasil. “Ele já comeu muitas comidas típicas, levei nos pontos turísticos, e ele até andou de moto com o meu pai. Todo mundo gostou dele”, afirmou Luísa em entrevista ao G1.

Muito feliz de estar com a família da namorada, Yan conta ainda que a mãe de Luísa tem cozinhado bastante para ele - incluindo um de seus pratos favoritos, o feijão.

Refeições e bebidas típicas de outras regiões do país também foram degustadas pelo coreano. Uma delas foi o chimarrão. Mas nada ganhou o seu coração como a tapioca recheada. “Isso é muito bom, Brasil. Isso é realmente bom, incrível, estou apaixonado pela culinária de vocês”, disse.

O casal internacional registra a rotina do relacionamento nas plataformas digitais.