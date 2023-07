Quem acha que gastronomia russa é só estrogonofe, vá para a Aclimação, em São Paulo. Lar de uma variedade impressionante de restaurantes coreanos, o bairro da zona sul da cidade também é endereço de Barskiy Dom, boa opção de restaurante russo em São Paulo.

Posicionada ao lado do Clube Eslavo, uma escola de idiomas, a casa traz um cardápio completo com a culinária russa -- de acordo com eles, multifacetada e diversificada.

Snizhana, proprietária do restaurante Barskiy Dom Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

No almoço, a casa tem um buffet por quilo de comida eslava, enquanto outros horários contam com massa típica recheada, sopas russas e ucranianas, conservas e saladas, sobremesa e bolos e, ainda, bebidas russas, como kvass, kampot, drinks com vodka.

Quer alguns exemplos de boas pedidas? De entrada, o Drániki (R$ 24,90), que são panquecas de batata com uma crosta crocante dourada. De prato quente, é claro, estrogonofe (R$ 30,90 de carne, R$ 25,90 de frango) e Galuptsê (R$ 34,90), que são charutos de repolho recheados com arroz e carne bovina. Por fim, de sobremesa, se arrisque na Medovik (R$ 15,90), deliciosa torta de mel com doce de leite ou, ainda, o bolo Napoleão (R$ 15,90), uma sobremesa com massa folhada levemente adocicada.

Prato ucraniano vareniki do restaurante Barskiy Dom Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADÃO

Onde: R. Apeninos, 681, Aclimação. 94240-9445. 11h/15h (qui., 11h/15h e 18h/22h; sex. e sáb., 11h/15h e 18h/23h; dom., 12h/16h).