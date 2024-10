Vale tudo para atrair a atenção para um vinho? Confira rótulos que chamam a atenção, mas não apelam

O rótulo de um vinho é essencial para fornecer informações importantes ao consumidor. Ele geralmente inclui detalhes como a origem, safra, tipo de uva, produtor, e teor alcoólico, além de indicar possíveis premiações ou classificações. Contudo, existem criadores que querem sair da “mesmice” e acabam entregando até mesmo rótulos considerados apelativos.

Beto Gerosa, especialista em vinhos do Guia dos Vinhos, esteve presente na ProWine, a maior feira de vinhos do Brasil, que vem se consolidando como o mais importante e diverso evento do mercado da bebida em território nacional. Durante o evento o especialista se deparou com rótulos sugestivos e indagou uma questão: Vale tudo para atrair a atenção para um vinho?

A feira gira em torno de um produto de prazer, o vinho. Mas o objetivo é mesmo o negócio. De acordo com Beto, a maioria das grandes importadoras carimbaram seu passaporte na ProWine, montaram estandes grandiosos, alguns até com DJs e música ao vivo. Todos buscando atrair a atenção do público.

Durante os estandes um curioso chamou atenção de todos ao usar de palavras de baixo calão em seu rótulo. Claro, esse foi destaque na feira. Contudo, a apelação não é de hoje, o que o especialista trouxe é que a história do palavrão na garrafa encontra com outra estratégia conhecida, do marketing de atenção. Quer saber mais detalhes? Confira na matéria completa do Guia dos Vinhos aqui.

Agora, se você quer indicação de bons vinhos - e nada apelativos, confira abaixo:

Rótulos que chamam a atenção, mas não apelam Foto: Adobe Stock

Bichot C’est La Vie 2021

Essa primeira garrafa apresenta um visual rubi clarinho, o que já indica a influência da pinot noir no estilo do vinho. Seguem notas de fruta vermelha fresca, simples mas com boa pureza da fruta e frescor exemplar. Os taninos e álcool não possuem arestas e deixam a agradável fruta se mostrar.

Domaine Antoine Lienhardt Gamayoptère 2020

Já nesta outra opção, a garrafa apresenta um visual rubi claro com leve turbidez, sem afetar a integridade do vinho. A vinificação semi-carbônica permite boa expressnao da fruta, vermelha e ácida (morango e framboesa), com toque terroso. Na boca a acidez está no primeiro plano, com frutas frescas e tanino com toque verde no final (vinificação com cachos inteiros).

Guia dos vinhos

O Guia dos Vinhos, do Paladar, aborda uma variedade de assuntos sobre vinhos, incluindo os seus tipos, faixas de preço, variedades de uvas, e muito mais. Acesse aqui.