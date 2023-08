Veganismo no Brasil: vegetarianos e veganos se multiplicaram nos últimos 10 anos

Aconteceu o que todo mundo já imaginava: o número de vegetarianos e veganos no Brasil disparou nos últimos anos. A prática não é mais novidade, e o mercado gastronômico está repleto de restaurantes e marcas do segmento - e a tendência é só aumentar. De acordo com pesquisa realizada pelo IBOPE, cerca de 14% dos brasileiros se consideram vegetarianos - número que representa um crescimento de 75% em relação a 2012.

Claro que o número de veganos é menor do que o de vegetarianos, mas o crescimento é notável. É difícil apontar com precisão o número de veganos no país, mas uma pesquisa divulgada pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) estimou que o número está próximo de 7 milhões de pessoas, quantidade que deixa o Brasil na liderança do veganismo na América Latina.

E não é só a população que abraçou o veganismo: inúmeras empresas do ramo gastronômico usam o movimento a seu favor. O mercado abriu os olhos para o comércio de produtos veganos e, segundo dados do Ministério da Fazenda, o número de empresas abertas com o termo “vegano” no nome cresceu mais de 500% nos últimos 10 anos.

O Brasil, inclusive, é o país com a maior oferta vegana da América Latina. São mais de 2.900 opções de restaurantes e estabelecimentos veganos no país, e São Paulo e Rio de Janeiro lideram como as cidades mais vegan-friendly.

Mas não é qualquer estabelecimento que não utiliza produtos de origem animal que pode ser considerado vegano - existe uma regulamentação. A Sociedade Vegetariana Brasileira criou um selo de certificação para produtos de diversas categorias, como alimentos, cosméticos, higiene, limpeza e calçados. A certificação não é dada à marca ou empresa, e sim a cada produto, e indica que o item é livre de ingredientes de origem animal.