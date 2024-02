Vídeo de ‘limonada brasileira’ viraliza entre estrangeiros no TikTok e detalhe chama atenção

A limonada tradicional é feita principalmente com limões frescos. Geralmente, cortamos o fruto ao meio e esprememos seu suco, adicionando açúcar, água e gelo, resultando em uma bebida típica brasileira.

Embora o sabor azedo seja predominante, há maneiras de adoçar a bebida. O leite condensado é um dos ingredientes que estrangeiros estão utilizando para experimentar uma versão mais doce do que estão chamando de a “limonada brasileira”.

“Oh meu Deus! É delicioso!”, exclamou Adam Rosa ao compartilhar em seu perfil no TikTok o processo de preparo da limonada. No entanto, nos comentários do vídeo, é possível ver que alguns usuários do TikTok não parecem concordar com a definição do nome da receita. Alguns discordam que o preparo seja brasileiro, enquanto outros afirmam que a a limonada é, na verdade, Suíça.

Independente da nomenclatura, se você decidir fazer o preparo dessa bebida com limão e leite condensado, o Paladar realizou um teste às cegas para escolher a melhor marca de leite condensado do mercado. Confira o resultado no conteúdo completo.