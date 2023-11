Pedido de drinque de luxo em hotel acaba em drama conjugal e viraliza no TikTok; assista

No bar de um hotel londrino cinco estrelas, a visitante Lynsey, que estava hospedada junto a seu marido, pediu um drinque com champanhe, uísque envelhecido por 30 anos e folhas de ouro salpicadas pensando que pagaria o valor de 23,56 dólares, mas foi surpreendida quando recebeu a conta que apontava um valor de mais de dois mil dólares.

De acordo com o portal Mundo ao Minuto, o choque foi tão grande que seu marido, furioso, a deixou sozinha no local, enquanto ela tentou resolver a situação com o bartender que a atendeu. “Fiquei com os nervos à flor da pele”, confessou Lynsey.

Algumas noites depois, ela reencontrou o gerente do bar, que informou que o bartender havia sido demitido. Ao saber disso, a cliente entrou em desespero e, aos prantos, disse que pagaria o valor integral do drinque para readimitirem o funcionário.

Entretanto, ela foi surpreendida mais uma vez ao descobrir que tudo fazia parte de uma brincadeira do gerente. A história inteira foi compartilhada por Lynsey em sua conta no TikTok. O vídeo tomou grandes proporções e, até o momento, marca 1,8 milhão de visualizações.

