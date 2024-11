Vinagre de maçã é tudo isso mesmo? Veja o que dizem os estudos

Se a maçã já é saborosa, imagina o vinagre dela! O ingrediente coringa de várias receitas é um dos aliados para quem deseja benefícios que não ficam somente na cozinha. Isso porque, segundo estudos, o vinagre de maçã também é um aliado na redução dos níveis de açúcar no sangue. Além disso, ele ajuda na microbiota intestinal por conta de seus probióticos na composição.

Estudo

Um ensaio clínico público, publicado em 2023, separou dois grupos e orientou a alimentação dos integrantes. De acordo com a matéria publicada por Anahad O’Connor, em um dos grupos, os participantes receberam a instrução de tomar duas colheres de vinagre de maçã por dia.

Após oito semanas, os pesquisadores perceberam que o grupo que tomou o líquido tinha um nível mais abaixo de açúcar no sangue. Essas pessoas também tiveram uma melhora no colesterol e na perda de peso.

Em outro estudo, houve a revisão e meta-análise de outros nove ensaios sobre o vinagre de maçã. Na maioria das pesquisas, os participantes receberam a instrução de tomar uma colher ou mais da iguaria todos os dias.

Com isso, os pesquisadores da revisão analisaram que há a possibilidade do vinagre de maçã melhorar a saúde metabólica. No caso, isso diminuiria a velocidade em que os alimentos passam pelo estômago para o intestino delgado, o que gera uma menor liberação de glicose para o corpo.

Fique de olho

Apesar de bons resultados, os especialistas apontam que os estudos referentes ao vinagre de maçã ainda são relativamente pequenos e, portanto, não possuem provas conclusivas sobre os benefícios.

Além disso, eles também apontam que o ingrediente pode ter efeitos colaterais para quem toma remédios contra diabetes tipo 2, pressão alta e outros problemas crônicos.

Molho de salada refrescante

Caso você queira adicionar este componente à sua rotina, porque não fazer de uma maneira saborosa? Este molho de salada tem uma receita fácil e rápida para você tornar o seu almoço ainda mais gostoso. Clique aqui e confira a receita completa.