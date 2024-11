Como escolher um bom vinho de carménère? Veja dicas de especialistas

Os vinhos apresentam diferentes categorias que variam entre tipo de uva, intensidade, sabores e outras características marcantes. O Chile se destaca na produção dessa bebida, e nesse país há uma uva em destaque para fins vinícolas: a carménère. Você sabe escolher um bom vinho de carménère?

Carménère no Chile

Segundo a coluna de Suzana Barelli, são praticamente 10 mil hectares cultivados com a carménère no país, o que a torna a terceira mais cultivada, atrás somente da cabernet sauvignon e da sauvignon blanc. O sommelier chileno Hector Riquelme afirma que a safra de 2018 do vinho de carménère é uma das melhores que podem ser experimentadas, sendo essa uma das dicas principais para escolher essa bebida.

Como escolher um bom vinho?

Outra questão importante na hora de comprar é observar de onde são os vinhedos que originaram o vinho, pois as apostas atuais e que valem a pena estão nos vales de Colchagua, especificamente em Apalta e Cachapoal. Além disso, as notas características da carménère, como compotas de frutas vermelhas ou um perfil muito frutado, podem ajudar na escolha.

A história da carménère

A carménère tem uma longa história, principalmente durante o século 19, quando acreditava-se que essa variedade havia desaparecido. Apesar de todas essas características, ainda há muito para conhecer sobre esse tipo de uva.

