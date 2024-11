O que é um vinho jerez? Descubra e conheça estilos

O vinho jerez é famoso e conhecido por ser fortificado. Fabricado no sul da Espanha, na região da Andaluzia, ele tem baixo consumo no Brasil e também no restante do mundo.

O que faz o vinho jerez ser diferente?

Mesmo que ele seja complexo, não é necessário compreender tudo sobre o vinho para apreciá-lo. Esse vinho fortificado é diferente dos brancos e tintos que o consumidor está acostumado a encontrar nas prateleiras de empórios e supermercados. É mais alcoólico (começa com 15 graus), pode ter notas salinas ou de frutas secas, conforme os seus diversos estilos.

Estilos de jerez

Entre os secos, são cinco vinhos: o manzanilla, o fino, o oloroso, o amontillado e o palo cortado. Já entre os doces, são outros cinco: o pale cream, o medium, o cream, o moscatel e o pedro ximénez.

PUBLICIDADE

Os estilos do vinho se definem pela flor, uma camada de leveduras que se forma dentro da barrica, que demonstra se o vinho irá amadurecer de forma biológica (protegida pela flor do oxigênio) ou oxidativa (sem a proteção da flor).

Semana Internacional do Jerez

Apesar de ser um vinho não tão popular, durante o mês de novembro, ele ganha atenção, já que é quando o conselho que regula estes vinhos organiza a Semana Internacional do Jerez, que tem como objetivo promover o consumo da bebida em eventos e degustações.

Durante este período, portanto, o vinho jerez conquista espaço, o que chama muita atenção para as suas qualidades. Neste ano, a programação já aconteceu entre os dias 4 e 10 de novembro. Saiba mais sobre como foi o evento na coluna Le Vin Filosofia, de Suzana Barelli.