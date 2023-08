Vinho do Alceu Valença começa a ser comercializado

O cantor e compositor Alceu Valença ganhou seu próprio rótulo de vinho. Batizado de “La Belle de Jour”, a bebida começou a ser comercializada hoje, dia 15 de agosto. O vinho é resultado da parceria entre Alceu, a Wine Concept e a Quinta da Atela, vinícola fundada em 1346.

Com nome inspirado em um dos maiores sucessos do artista, o La Belle de Jour chegou nas versões, rosé, tinto e branco. Todos os vinhos são produzidos na região do Tejo, em Portugal, e foram elaborados com o crivo do cantor.

Cada rótulo tem um blend de uvas diferentes. O La Belle de Jour tinto é obtido a partir do blend de uvas touriga nacional (30%), syrah (30%), castelão (20%) e alicante bouschet (20%),

O La Belle de Jour branco é composto pelas uvas Fernão Pires (40%), arinto (35%), sauvignon blanc (15%) e gewurztraminer (10%). A bebida é produzida a partir de uma vinha com cerca de 20 anos de idade, instalada em solos arenosos de “charneca” pobres e bem drenados.

Já o La Belle de Jour Rosé foi obtido a partir de uvas castelão (100%) provenientes de uma vinha velha com 70 anos de idade, tem aromas elegantes de frutas vermelhas e pequenas bagas, com algumas notas frescas de menta.