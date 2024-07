Posso escolher qualquer cor para a taça de vinho?

Uma das particularidades do vinho é que ele pode ser degustado em uma taça, o que torna a experiência completa e elegante. Uma dúvida comum é sobre como deve ser esse utensílio: pode escolher qualquer cor para a taça de vinho? Deve ser grossa ou fina? O Paladar entrevistou uma especialista para responder essas perguntas.

Suzana Barelli explicou que, geralmente, a escolha da taça depende da ocasião. Em uma degustação informal, por exemplo, uma taça mais chamativa, com cores acentuadas e outras características delicadas, pode ser a mais adequada para causar um impacto visual.

Por outro lado, em uma degustação em que o vinho será avaliado em seus principais aspectos, o ideal é que a taça seja de cristal e o mais fina possível, permitindo que a bebida possa ser analisada com clareza.

Vinhos naturais

Você sabe o que são vinhos naturais? Em outra dúvida frequente sobre a bebida, a especialista explicou que esse tipo é produzido com a ‘’mínima intervenção possível’' na composição, ou seja, as características dos ingredientes naturais prevalecem na bebida. Entenda aqui mais detalhes sobre o assunto.

Vinhos de piscina

Existe também um tipo conhecido como ‘’vinho de piscina’', que leva esse nome por seus aspectos refrescantes e de acidez mediana, principalmente com notas de frutas e toques delicados. Esses vinhos são excelentes para serem provados e aproveitados durante o dias quentes. Confira detalhes.

Garrafa de vinho brasileiro bate recorde em leilão beneficente

Outra curiosidade além da cor para a taça de vinho é que essas bebidas podem ser leiloadas. Em junho, uma garrafa de seis litros do vinho Lote 43, safra 2004, foi leiloada por R$ 17,6 mil, batendo o recorde de preço já visto em um leilão da bebida. O objetivo do evento foi arrecadar valores para a população afetada do Rio Grande do Sul. Saiba mais.