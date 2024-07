Você sabe o que são vinhos biodinâmicos?

Os vinhos são bebidas muito populares e suas produções podem ser amplas e diferentes, resultando em distintos estilos que chegam às prateleiras. Entre eles, se destacam os vinhos biodinânimos. Mas você sabe o que são?

Os vinhos biodinâmicos são produzidos a partir de uma agricultura biodionâmica, que busca dar ênfase para um processo natural e que enfatiza a proteção do solo, considera os compostos da natureza e pontos que basicamente equilibram a produção e a natureza.

De acordo com informações do Guia dos Vinhos, os vinhos biodinâmicos ganharam destaque na 12ª edição da feira Naturebas, que ocorreu no final de junho, em São Paulo, e, inclusive, bateu recorde de público.

O evento reuniu produtores, importadores e os amantes do universo vinícola, mostrando que, entre as opções do mercado, os vinhos biodinâmicos estão se tornando uma grande tendência: provavelmente veio para ficar!

