3 melhores vinhos para quem gosta de café e como harmonizá-los

Existem muitos paralelos entre o mundo do café e do vinho. Para aqueles que apreciam a complexidade e a riqueza de sabores do café, existem vinhos para quem gosta de café que oferecem experiências igualmente intensas, como aponta o especialista Marcel Miwa em seu artigo no Guia dos Vinhos. Conheça três vinhos que exemplificam essa conexão e veja como harmonizá-los com pratos específicos.

Penedo Borges Cepas Blend 2020

As características marcantes, potentes e amadeiradas deste vinho combinam perfeitamente com bife à rolê. Este tinto é preparado com três tipos de uva em Mendoza (Argentina), e passa por reserva em madeiras para adquirir a sua complexidade. Um processo similar ocorre com os grãos de café, que também passam por etapas para atingir o ponto da torra ideal.

Domaine Antoine Lienhardt Gamayoptère 2020

Pratos com cogumelos são ideais para acompanhar este vinho tinto, conhecido pelo seu frescor. Produzido na França exclusivamente com a uva Gamay, ele utiliza uma técnica de maceração carbônica, que consiste em fermentar as uvas antes do esmagamento. Esse mesmo processo pode ser aplicado às sementes do café com o intuito de promover sua secagem adicionando aromas, açúcares e outros.

PUBLICIDADE

GO UP Cabernet Sauvignon 2022

Esta produção no Vale do Curicó, no Chile, utiliza uma variedade de uva e não exagera no tempo de maturação em madeira, resultando em um sabor leve. Vale lembrar que esse processo de reserva é semelhante ao do café para alcançar o ponto de torra desejado.

Descubra vinhos para quem gosta de café e explore novas tendências vinícolas

Para os amantes de vinhos e café, explorar as semelhanças nos processos de produção pode enriquecer a experiência de degustação. Visite o Guia dos Vinhos para mais informações sobre como esses vinhos para quem gosta de café podem ser apreciados e harmonizados de maneira surpreendente.