Confira as melhores bebidas da América do Sul, segundo o TasteAtlas

Colômbia e Chile se destacam no ranking do TasteAtlas com suas versões das melhores bebidas da América do Sul, recebendo avaliações positivas de usuários leigos, mas apaixonados por gastronomia.

O TasteAtlas permite que as pessoas avaliem suas experiências com pratos e bebidas típicas, contribuindo para a criação de um guia global sobre a culinária de diferentes países.

No topo da lista, a Colômbia garantiu o primeiro lugar com a Lulada, seguida pelo Cholado, também colombiano, em segundo lugar. O Chile conquistou o terceiro lugar com o Melão com Vinho.

Apesar de o Brasil não ter aparecido no top 10, ele se destacou com 17 menções entre as 100 bebidas listadas. Entre elas a Caipirinha, Batidinha, Limonada suíça, Bombeirinho, Macunaíma, entre outros.

TOP 10

Lulada, Colômbia Cholado, Colômbia Melão com Vinho, Chile Papelão com Limão, Venezuela Malbec Argentina, Argentina Carmenère (Chile), Chile Guarapo, Colômbia Cola de Mono, Chile Leite com Plátano, Chile Colada Morada, Equador

Confira três bebidas nacionais que se destacam no país

Entre as melhores bebidas nacionais que se destacam, uma delas apareceu no ranking do TasteAtlas, o Macunaíma. Além disso, vamos falar também sobre o Rabo de Galo Carijó e o Moscow mule. Cada uma delas foram criadas por especialistas do zero e se tornaram um sucesso no Brasil. Saiba mais neste link.

Macunaíma

Na busca por algo original e tendo a escassez da variedade de bebidas como obstáculo, Hirai do Boca de Ouro criou essa mistura de cachaça e Fernet brancas, suco de limão e xarope de açúcar, testando diferentes proporções, até que o drinque nasceu. Confira aqui a receita neste link.

Rabo de Galo Carijó

Neste caso, o bartender Christopher Carijó misturou cachaça, cynar, vermute tinto, infusão de café e laranja bahia, criando o Rabo de Galo Carijó. O drinque traz elementos que marcaram a infância do chef. Confira uma receita especial dessa bebida nesta receita.

Moscow mule

Marcelo Serrano inovou o Moscow Mule já conhecido no exterior e criou a famosa espuma de creme tão amada no Brasil. Para ele, é muito gratificante ver que as pessoas continuam fazendo o Moscow Mule a seu modo. Aprenda o passo a passo do da bebida aqui.