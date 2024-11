Vitamina de jabuticaba é ouro! Veja receita e benefícios

A jabuticaba é um verdadeiro tesouro da biodiversidade brasileira, repleta de fibras, antioxidantes - especialmente antocianinas -, além de minerais como potássio, cálcio, ferro e magnésio. Ela também é rica em vitaminas C e E, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e manter a pele saudável. Essa fruta traz benefícios essenciais para o corpo, auxiliando no combate aos radicais livres, retardando o envelhecimento celular e promovendo uma digestão saudável devido à alta concentração de fibras.

A presença de antioxidantes também auxilia no combate aos radicais livres, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce e a proteger as células do organismo. Além disso, sua alta concentração de fibras contribui para uma digestão saudável, tornando a fruta ideal para quem busca uma alimentação equilibrada.

Por que incluir a vitamina de jabuticaba na dieta

Além dos benefícios proporcionados pelos nutrientes da fruta, a vitamina de jabuticaba é uma forma prática de aproveitá-la no dia a dia. A vitamina é fácil de preparar e, com a inclusão de ingredientes adicionais como leite, iogurte ou aveia, se transforma em uma refeição completa, rica em energia e perfeita para o café da manhã ou lanches entre as refeições. A bebida é também uma ótima opção para quem busca uma alternativa saborosa e natural aos sucos industrializados.

Receita vitamina de jabuticaba

PUBLICIDADE

Vitamina de jabuticaba Foto: Andrea Ferrara/ Arquivo pessoal

Na vitamina de jabuticaba com frutas vermelhas, a nutricionista Andrea Ferrara combinou jabuticaba e framboesas, uma dupla poderosa, cheia de benefícios para a saúde. Rica em fibras, essa bebida promove saciedade, traz antioxidantes que protegem o fígado de danos oxidativos e, com sua composição rica em vitaminas, pode fortalecer o cabelo e estimular um crescimento saudável. Confira o passo a passo na matéria completa.

Saiba mais sobre os benefícios da jabuticaba e como utilizá-la na dieta, acessando a matéria completa no Paladar aqui.