Especialistas elegem o melhor café moído e torrado do mercado; confira o top 3

Você já se encontrou hesitante no supermercado, tentando decidir qual café escolher? Afinal, apesar de ser uma bebida rotineira em nosso dia a dia, há sempre a possibilidade de explorar novos sabores e experiências.

Pensando em orientar essa escolha, o Paladar organizou um painel com cinco especialistas em café para degustar 11 variedades moídas, escolhidas entre as mais populares e acessíveis ao consumidor.

A avaliação focou em características como sabor, aroma e corpo. O resultado é um ranking detalhado, apresentando os 8 melhores cafés, incluindo um pódio cuidadosamente descrito, proporcionando uma visão clara sobre o que cada um desses cafés tem a oferecer em cada gole.

1. Três Corações: O primeiro lugar ganhou destaque pelos tons suaves que misturaram o sabor de chocolate e fruta no paladar, com um amargor ao final da degustação suficientes para alcançar o topo.

2. Melitta: Classificado como ‘’menos intenso’', o Melitta traz à tona sabores que deixam em evidência o doce ao ponto do chocolate e, ainda, o toque singelo de acidez.

3. Fort: O terceiro lugar ficou com o Fort, em que os jurados destacaram ser o café mais equilibrado que resulta em uma bebida de menor amargor, realçada pelos cheiros.

Você pode ler a matéria completa de Danielle Nagase, do Paladar, que explica em mais detalhes a experiência e avalia as demais marcas que ganharam espaço no ranking.