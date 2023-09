Poucos bairros em São Paulo são mais emblemáticos do que o Bixiga. A região, conhecida também como Bela Vista, é tipicamente operária, construída pelas mãos de imigrantes italianos que por lá chegaram e criaram raízes. Hoje, é um bairro de tradições: é a casa da Festa da Achiropita, em São Paulo, e lar de uma quantidade impressionante de cantinas.

A seguir, confira uma seleção de bons restaurantes que você encontra na região do Bixiga, indo desde as tradicionais cantinas italianas, passando pelos cannolis e até as pizzarias.

Mamma Celeste

Vamos começar o roteiro com o que o Bixiga oferece de melhor: cantinas italianas. A Mamma Celeste é uma das casas mais tradicionais do bairro. No entanto, a sua simplicidade é proporcional ao sabor de seus pratos. Em atividade desde 1990, a Mamma Celeste tem seu foco principalmente nas massas, que estão divididas no cardápio entre as tradicionais, as criações da casa e as finalizadas no forno. É muito gostoso, por exemplo, o canelone de ricota (R$ 49), feito com massa verde, assim como o capeletti à romanesca, feito com carne, molho branco com champignons, presunto e mussarela gratinado (R$ 53). No entanto, vale explorar sempre o cardápio, para encontrar algumas delícias escondidas.

Onde: R. Conselheiro Carrão, 460, Bela Vista. 3284-4854. 11h30/16h e 18h/22h30 (dom., 11h30/16h; fecha seg.).

Buchette del Vino

Se você estiver passeando pelo bairro e encontrar pessoas na calçada tomando vinho em taças, com uma naturalidade curiosa, pode ter certeza que está passando pela Buchette del Vino -- que nada mais é do que uma janelinha que faz a entrega de vinhos quase sem contato com o cliente, puxando a tradição italiana para o Bixiga. É gostoso o cabernet sauvignon chileno (R$ 18) que serve por ali. No entanto, o endereço também dá protagonismo para outra bebida: a casa conta com experiências imersivas com café para não só degustar boas marcas de café, mas também para entender a história do local.

Onde: R. Doutor Nestor Esteves Natividade, 1, Bela Vista. Sex. e sáb., 16h/20h. Experiência de café com arquitetura com hora marcada.

A janela do vinho no Bixiga Foto: Murilo Grilo

Pizzaria Speranza

Pizzaria em atividade há mais de 60 anos, a Speranza é uma das mais tradicionais dentro do Bixiga. A casa foi fundada pela família Tarallo que, no final dos anos 1950, deixou a terra natal, Nápoles, para vir ao Brasil. Na época, Francesco Tarallo, Dona Speranza e os filhos Giovanni e Antonio resolveram empreender com suas receitas. Inicialmente, começaram a caminhada gastronômica em pequenas instalações, para um pequeno público, com pizzas tradicionais, como margherita, napolitana e o tortano, um pão de linguiça napolitano. Hoje, além dos sabores tradicionais, vale experimentar a de burrata (R$ 108, a grande), a romana (R$ 114) e a Vinci, com base de manteiga, fior di latte, linguiça artesanal fresca, gorgonzola, parmesão, nozes crocante, cebolinha verde (R$ 110, também na versão grande).

Onde: R. Treze de Maio, 1004, Bela Vista. 3288-3512. 18h/00h.

C… Que Sabe!

Uma das mais tradicionais cantinas de São Paulo é a C… Que Sabe. Localizada na rua Rui Barbosa, no coração do Bixiga, a casa serve massas desde 1931, de um jeito bastante tradicional e fugindo de qualquer releitura gourmet dos pratos. Para dias frios, nem pense duas vezes e vá de cappelletti in brodo (R$ 160 para duas pessoas), que vem com tempero na medida certa, dando espaço para sentir o recheio da massa. Para escolher outras possibilidades, você primeiro escolhe o molho (quatro formaggio, bolonhesa, romana) e depois o tipo de massa. Tudo é bem servido, para duas pessoas, em um ambiente bem típico de cantina: caótico, com música ao vivo nas noites de final de semana. Vale a visita.

Onde: R. Rui Barbosa, 192, Bela Vista. 3251-4597. 12h/00h (qui., sex. e sáb., 12h/01h).

O macarrão do C... Que Sabe, no Bixiga Foto: Tiago Queiroz

Cannoleria Cannoli do Bixiga

Um dos melhores cannolis de São Paulo é a Cannoleria Cannoli do Bixiga. É uma portinha na rua 13 de maio e que conta com 10 sabores em uma produção própria e artesanal. Dentre as opções, desde o tradicional italiano (recheio de ricota fresca de búfala e com pistache e cereja marrasquino nas pontas, a R$ 11) até o de banoffee (creme suave de doce de leite argentino com banana caramelizada e suspiro nas pontas, também a R$ 11).

Onde: R. Treze de Maio, 718, Bela Vista. 96610-6084. Sex. e sáb., 11h/20h. Dom., 11h/17h.

Cantina da Conchetta

Cantina que ficou conhecida principalmente pela presença magnética de Walter Taverna, que infelizmente morreu em 2022, também tem boa comida. O que vale aqui, principalmente, é o festival de massas (R$ 135, para dois), com vários tipos de massa passando pela mesa -- desde as mais tradicionais, como bolonhesa, até recheadas.

Onde: R. Treze de Maio, 560, Bela Vista. 2894-7869. 11h30/16h30 e 17h30/23h (ter., 16h/22h30; dom., 11h30/21h; fecha seg.).