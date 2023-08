Você sabia que o Guia Michelin está de volta no Brasil? Confira todas as novidades

Guia Michelin está de volta no Brasil

Após suspender as seleções de restaurantes no fim de 2020, o Guia Michelin está de volta ao Brasil. Os restaurantes recomendados serão selecionados de forma independente pelas inspetoras e inspetores do Guia Michelin seguindo a metodologia histórica e universal, implantada pela primeira vez no Brasil em 2015.

O Guia Michelin é um renomado guia que leva referência para restaurantes, hotéis e atrações turísticas, no mundo inteiro. Ele foi criado pela empresa de pneus Michelin, como uma forma incentivar as pessoas a viajarem e explorarem mais novos lugares.

O retorno das atividades do guia no Brasil conta com o apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Prefeitura da Cidade de São Paulo, por meio das Secretarias de Turismo. Confira todos os detalhes do retorno na matéria do Paladar.